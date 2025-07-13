Мясные зразы с секретной начинкой: просто, сытно, вкусно — три в одном!

Мясные зразы с секретной начинкой: просто, сытно, вкусно — три в одном!

Сочные мясные зразы с яичной начинкой — любимое блюдо с детства! Эти аппетитные котлеты с сюрпризом покоряют своей сочностью и богатым вкусом. Золотистая хрустящая корочка скрывает нежную мясную оболочку и сливочно-яичную сердцевину. Блюдо выглядит празднично, но при этом готовится из простых ингредиентов. Идеальный вариант, когда хочется удивить гостей или порадовать семью чем-то особенным.

Приготовьте начинку: 4 яйца сварите вкрутую, мелко порубите и смешайте с 20 г сливочного масла и 2 ст. л. молока. Добавьте мелко нарезанный обжаренный лук (60 г), посолите по вкусу. Для фарша смешайте 800 г мясного фарша (лучше говядина + свинина) с 1 сырым яйцом, 60 г панировочных сухарей, оставшимся луком и молоком.

Сформируйте лепешки толщиной 1 см, в центр каждой выложите 1 ст. л. начинки. Аккуратно защипните края, придавая овальную форму. Обваляйте зразы в оставшихся сухарях. Обжарьте на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон, затем доведите до готовности под крышкой на маленьком огне 10–15 минут.

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