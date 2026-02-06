Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 15:28

Мясной татарский пирог — легко заменит обед: в начинке говядина, картошка и лук — по-домашнему вкусно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Этот мясной татарский пирог настолько сытный, что легко заменит обед или ужин. В его начинке говядина, картошка и лук. Получается по-домашнему вкусно и невероятно сочно.

В процессе томления в духовке начинка буквально томится в собственном соку, становясь невероятно нежной. Тесто, пропитываясь этим ароматным бульоном, приобретает неповторимый вкус и консистенцию.

Для теста понадобятся: 500 мл кефира, 2 яйца, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соды, мука (около 600-700 г до мягкого, но плотного теста). Для начинки: 1 кг говяжьей лопатки или шеи, нарезанной небольшими кубиками (1-1,5 см), 6 средних картофелин, нарезанных чуть мельче мяса, 3 крупные луковицы, мелко нарезанные, соль, черный перец, 100 г холодного сливочного масла.

Сначала замесите тесто: соедините кефир, яйца, соль, сахар и соду, постепенно добавляйте муку, вымешивая пластичное тесто. Накройте и дайте отдохнуть 30 минут. Смешайте мясо, картофель, лук, соль и перец. Разделите тесто на две неравные части. Большую часть раскатайте в круг и уложите в глубокую форму, чтобы края свисали. Выложите всю начинку горкой, сверху разложите кусочки холодного масла. Меньшую часть теста раскатайте в круг. Накройте начинку, защипните края. В центре сделайте отверстие диаметром 2-3 см. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте пирог 1,5 часа.

Ранее стало известно, как приготовить болгарский пирог из теста фило с сыром и творогом.

Проверено редакцией
Читайте также
Устала от сложных рецептов. Кинула в миску что было — и родилась эта хрустящая, сырная благодать
Общество
Устала от сложных рецептов. Кинула в миску что было — и родилась эта хрустящая, сырная благодать
Пеку пирог каждые выходные: пачка теста, курица и грибы — такая вкуснота получается, не оторваться
Общество
Пеку пирог каждые выходные: пачка теста, курица и грибы — такая вкуснота получается, не оторваться
Миндаль, безе и щепотка ванили — пеку, пеку и не могу остановиться. Торт «Аристократ»: простой в сборке и очень вкусный
Общество
Миндаль, безе и щепотка ванили — пеку, пеку и не могу остановиться. Торт «Аристократ»: простой в сборке и очень вкусный
Тыква, мед и творог — даже печь не нужно. Обалденный десерт к чаю, и ни грамма сахара
Общество
Тыква, мед и творог — даже печь не нужно. Обалденный десерт к чаю, и ни грамма сахара
Яблочные розочки из слоеного теста: целый противень домашних булочек за 20 минут
Общество
Яблочные розочки из слоеного теста: целый противень домашних булочек за 20 минут
пироги
рецепты
выпечка
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боль и слезы сына, венок от Малахова: фото прощания с ведущей КВН Жильцовой
Адский месяц — ледяные дожди и гололед: как изменился прогноз на февраль
У Вены запросили награду для спасавших советских пленных женщины
Сабуров не смог получить российский ВНЖ из-за проваленного теста по истории
Более 18 тонн зараженных помидоров из Узбекистана выявили в Новосибирске
Омбудсмен Львова-Белова рассказала, как безопасно пользоваться интернетом
Маленькая девочка из Москвы чуть не распорола себе рот опасной булочкой
Стала известна правда об отношениях дочери Баталова с сестрой по отцу
«Свела в могилу соседа»: Скороходова осудила покойную вдову Баталова
Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» ждет второго ребенка
Два человека погибли в результате крушения полицейского вертолета
«Я с тебя спрошу»: Лукашенко обрушился на губернаторов из-за падежа скота
Врач перечислил факторы, которые помогут в похудении к лету
Аршавин отказался считать «Спартак» топ-клубом
Жителя Подмосковья осудили за нападение на восьмилетнюю девочку в Балашихе
В парке «Остров Мечты» открылся новый аттракцион
У супруги Нурлана Сабурова нашли бизнес в России
«Будьте честны!»: Медведев обрушился с критикой на США за слова о ДСНВ
В ГД рассказали, когда ждать первого снижения ключевой ставки в 2026 году
Прохладный дождь и тепло до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.