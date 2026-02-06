Мясной татарский пирог — легко заменит обед: в начинке говядина, картошка и лук — по-домашнему вкусно

Этот мясной татарский пирог настолько сытный, что легко заменит обед или ужин. В его начинке говядина, картошка и лук. Получается по-домашнему вкусно и невероятно сочно.

В процессе томления в духовке начинка буквально томится в собственном соку, становясь невероятно нежной. Тесто, пропитываясь этим ароматным бульоном, приобретает неповторимый вкус и консистенцию.

Для теста понадобятся: 500 мл кефира, 2 яйца, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соды, мука (около 600-700 г до мягкого, но плотного теста). Для начинки: 1 кг говяжьей лопатки или шеи, нарезанной небольшими кубиками (1-1,5 см), 6 средних картофелин, нарезанных чуть мельче мяса, 3 крупные луковицы, мелко нарезанные, соль, черный перец, 100 г холодного сливочного масла.

Сначала замесите тесто: соедините кефир, яйца, соль, сахар и соду, постепенно добавляйте муку, вымешивая пластичное тесто. Накройте и дайте отдохнуть 30 минут. Смешайте мясо, картофель, лук, соль и перец. Разделите тесто на две неравные части. Большую часть раскатайте в круг и уложите в глубокую форму, чтобы края свисали. Выложите всю начинку горкой, сверху разложите кусочки холодного масла. Меньшую часть теста раскатайте в круг. Накройте начинку, защипните края. В центре сделайте отверстие диаметром 2-3 см. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте пирог 1,5 часа.

