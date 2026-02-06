Сергей Лавров и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис перед началом встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве

Глава МИД Швейцарии допустил дипломатическую оплошность на встрече в Москве Министр Швейцарии Кассис перепутал места за столом на встрече с Сергеем Лавровым

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис перепутал стороны за столом переговоров на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, передает ТАСС. Зайдя в зал, швейцарский дипломат направился к местам, предназначенным для российской делегации.

Когда мы решаем обойтись без флагов, происходит путаница, — прокомментировал ситуацию Лавров.

Министр иностранных дел Швейцарии прибыл в Москву в рамках своего визита. После того как ему подсказали правильное расположение, встреча продолжилась в штатном режиме.

Ранее Лавров на переговорах с руководством ОБСЕ призвал иностранных журналистов запросить у Киева список погибших в Буче. Он обвинил западные СМИ в раздувании скандала и посоветовал не доверять заявлениям украинского главы Владимира Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте.

Кроме того, Лавров заявил о готовности России к любому развитию событий после истечения срока действия Договора о СНВ. По его словам, в области регулирования стратегических вооружений образовался вакуум, и Москва будет исходить из сложившихся обстоятельств.