Россиянам объяснили, почему есть снег опасно

Снег не стоит есть, даже если он выглядит чистым, предупредила заведующая поликлиникой №5 «Путилково» Красногорской больницы, врач-педиатр Оксана Царегородцева. Как пишут «Вести Подмосковья», специалист указала на содержание химических веществ в снежинках и сосульках.

Снежинки и сосульки кажутся идеально чистыми, но на самом деле это не так. В них попадает множество мелких частиц и веществ из атмосферы. Например, пыль, микробы, бактерии, а также отходы автомобильных выхлопов, следы птиц и животных, иногда даже химические вещества — соли, реагенты для дорог. Поэтому цвет снега совсем не говорит о его чистоте, — пояснила педиатр.

Она уточнила, что две-три случайно попавшие снежинки не нанесут вреда организму. Но, предупредила Царегородцева, сознательное поедание снега может привести к тошноте, инфекциям дыхательных путей и травмам ротовой полости. По словам специалиста, убеждение о том, что в деревнях и селах снег чище, чем в городе, является мифом.

Ранее синоптик Михаил Семенов сообщил, что с большой долей вероятности жители европейской территории России, в том числе Москвы, столкнутся в феврале с ледяными дождями. По его словам, это очень неприятное и опасное явление.