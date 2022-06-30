Мясников рассказал, что будет, если перебрать с витаминами Кардиолог Мясников рассказал о последствиях при чрезмерном употреблении витаминов

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Александр Мясников

Врач-кардиолог Александр Мясников предупредил об опасности для организма в случае бесконтрольного приема витаминов и биологически активных добавок. В случае употребления таблеток без надобности у человека могут развиться такие заболевания, как остеопороз и почечнокаменная болезнь, рассказал специалист в своем Telegram-канале.

Мясников уточняет, что речь идет исключительно о здоровых людях, которым не требуется прием витаминов. Именно поэтому перед их применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

По данным врача, витамины группы A могут вызвать остеопороз (снижение плотности костей), группа C влияет на образование камней в почках, а группа D способна развить болезни нервной системы.

Кроме этого, он называет и витамины, повышающие риск смертности от излишнего употребления, — это витамин E и бета-каротин.

Для того чтобы избежать последствий, Мясников рекомендует соблюдать специальную диету.

Получайте все витамины и минералы из сбалансированной правильной диеты, и будет вам счастье, — подытожил он.

Ранее американские ученые из Университета штата Пенсильвания рассказали о пользе авокадо при ежедневном употреблении его на завтрак. По данным специалистов, фрукт способен значительно снизить уровень «плохого» холестерина.