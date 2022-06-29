Назван продукт, значительно снижающий уровень холестерина Американские ученые заявили, что употребление авокадо снижает уровень холестерина

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Американские ученые из Университета штата Пенсильвания рассказали о пользе авокадо при ежедневном употреблении его на завтрак. По данным специалистов, фрукт способен значительно снизить уровень «плохого» холестерина, передает EurekAlert.

Исследователи отметили, что речь идет в первую очередь о людях, страдающих от ожирения или избыточного веса. В эксперименте приняли участие 45 человек с подобными проблемами в возрасте от 21 до 70 лет. Они ежедневно употребляли на завтрак авокадо, а спустя пять недель у каждого из них был заметно снижен уровень холестерина в крови. Кроме этого, увеличилось процентное количество антиоксиданта лютеина.

Исследования пищевой ценности авокадо — относительно новая область исследований, поэтому я думаю, что мы находимся на вершине айсберга в изучении его пользы для здоровья, — заявила профессор диетологии Пенни Крис-Этертон.

Ранее врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева заявила, что включение авокадо в рацион поможет сделать волосы блестящими, кожу бархатистой, а также снизит риск развития рака кишечника. Она добавила, что несмотря на калории в продукте, они представлены очень полезными жирами. По словам эксперта, они предотвращают развитие атеросклероза сосудов, а также защищают организм от хронического воспаления.