Назван способствующий красоте волос и кожи продукт Диетолог Михалева назвала способствующий красоте волос и кожи продукт

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Врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева заявила «Известиям», что включение авокадо в рацион поможет сделать волосы блестящими, кожу бархатистой, а также снизит риск развития рака кишечника. Она добавила, что несмотря на калории в продукте, они представлены очень полезными жирами. По словам эксперта, они предотвращают развитие атеросклероза сосудов, а также защищают организм от хронического воспаления.

Авокадо — очень хороший продукт здорового питания. Он содержит больше калорий, чем другие овощи, но эти калории представлены очень полезными жирами, которые поддерживают иммунитет и состояние кожи и волос, делая волосы блестящими, а кожу бархатистой и нежной, — поделилась Михалева.

Она также указала на то, что авокадо содержит большое количество клетчатки, которая улучшает работу кишечника.

Врач-сомнолог Надежда Бурко ранее заявила, что длительный сон повышает риски развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Она подчеркнула, что для взрослого человека восемь часов сна должно быть достаточно для восстановления. По словам эксперта, если этого времени не хватает, то это может говорить о наличии нарушений в организме.