Мясников предупредил об опасных последствиях антигистаминных препаратов Доктор Мясников назвал прием антигистаминных препаратов фактором риска развития болезни Альцгеймера

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Прием антигистаминных, успокаивающих и опиоидных препаратов может стать фактором риска развития болезни Альцгеймера, рассказал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. Он добавил, что это связано с накоплением специфического белка бета-амилоида в мозге.

Среди факторов риска [развития болезни Альцгеймера] — физическая неактивность и, кстати, прием некоторых медикаментов: бензодиазепинов (успокаивающих), опиоидов и даже антигистаминных (противоаллергических). Не буду дальше перечислять — там есть и весьма популярные лекарства, но связь с Альцгеймером статистика прослеживает, — написал Мясников.

Он добавил, что причины заболевания до сих пор неясны. По словам Мясникова, болезнь Альцгеймера может быть связана с генетикой, хроническими нарушениями микроциркуляции у больных атеросклерозом и гипертонией, а также с избыточным весом и диабетом.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук Алексей Москалев рассказал, что средиземноморская диета благоприятно влияет на организм и может защитить от возникновения деменции и болезни Альцгеймера. Он пояснил, что серьезную роль в нейродегенерации, включая развитие деменции, играет нарушенная микрофлора кишечника.