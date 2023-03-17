Стало известно, какая диета способна защитить от деменции Профессор Москалев рассказал о пользе средиземноморской диеты для защиты от деменции

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Средиземноморская диета благоприятно влияет на организм и может защитить от возникновения деменции и болезни Альцгеймера, рассказал член-корреспондент Российской академии наук Алексей Москалев. В разговоре с KP.RU он пояснил, что исследования показали связь между нарушениями работы микрофлоры кишечника и нейродегенерацией.

Исследования показывают, что серьезную роль в нейродегенерации, включая развитие деменции, играет нарушенная микрофлора кишечника. <...> Разлад в сложно устроенном взаимодействии приводит к ряду заболеваний. <...> Поэтому очень важно поддерживать баланс микрофлоры кишечника. И средиземноморская диета — самый подходящий для этого стиль питания, — уточнил профессор.

Доказательства пользы средиземноморской диеты привели ученые из Лондона. В ходе исследования, которое проводилось на протяжении десяти лет, они установили, что у участников, которые придерживались такого стиля питания, на 25% снизился риск различных форм деменции, в том числе и у людей с генетической предрасположенностью. Исследователи также выяснили, что добросовестнее остальных диеты придерживались физически активные женщины без лишнего веса, которые занимаются интеллектуальной деятельностью.

Руководитель Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Олег Медведев рассказал, что средиземноморская диета состоит из ненасыщенных жиров. Их источниками являются растительное масло, рыба, орехи и листовая зелень. Следует отказаться от сахаросодержащих продуктов и сократить употребление животных жиров. В рацион необходимо включить овощи, фрукты, твердые сыры, цельнозерновые крупы и свежемолотый кофе. Некоторые эксперты также допускают употребление красного сухого вина в малых количествах для снижения стресса.

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