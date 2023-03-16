Невролог перечислила причины нарушения памяти Невролог Пекелис назвала стрессы одной из причин нарушения памяти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нарушение памяти может быть связано с усталостью, стрессами и состоянием тревоги, сообщает врач-невролог высшей категории Марианна Пекелис. Она отметила, что проблемы с памятью могут возникать в случае приема антидепрессантов и успокоительных препаратов, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу КФУ им. В. И. Вернадского.

Как сообщает издание, частой причиной нарушения памяти являются заболевания и травмы. К ним относятся черепно-мозговая травма, сосудистые катастрофы, инсульты, инфаркты, перенесённые наркозы, нейроинфекции или постковидный синдром. Проблемы с памятью также могут возникать на фоне злоупотребления алкоголем, кофе и энергетиками.

Пекелис рекомендует обращаться к врачам в случае, если человек не может вспомнить эпизоды из недавнего прошлого и путается в днях. Тревожными сигналами являются ложные воспоминания и снижение производительности. Невролог посоветовала снизить время, проведенное за гаджетами, находить новые хобби, вести здоровый образ жизни и полноценно отдыхать.

Телеведущая Елена Малышева ранее предупредила о возникновении деменции на фоне перенесенных вирусных инфекций. По ее словам, снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера можно посредством прививок.