Малышева объяснила, как прививка от гриппа спасает от деменции Малышева: прививка от гриппа снижает риск развития деменции в шесть раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слабоумие может быть вызвано вирусами герпеса и гриппа, а также пневмококковыми и менингококковыми инфекциями, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера можно посредством прививок.

Доказано, что вирусы и микробы могут провоцировать болезнь Альцгеймера. <…> Поэтому, если хотите закончить свою жизнь в светлом уме и твердой памяти, надо сделать абсолютно всё: прививка от гриппа, от пневмококка, от менингита, от ветрянки. И когда от Herpes zoster (опоясывающий лишай. — NEWS.ru) появится, и от него тоже, — сказала Малышева.

По ее словам, перенесенные грипп и пневмония повышают риск развития слабоумия в шесть раз, ветрянка — в четыре раза, а менингит и энцефалит — в 62 раза. При этом, как уточнила телеведущая, прививки формируют антитела, которые разрушают вирус и не позволяют ему добраться до мозга.

Ранее невролог Мария Чердак рассказала, что ухудшение слуха может быть признаком развивающейся деменции. Эксперт пояснила, что тугоухость сама по себе повышает риск развития деменции в восемь раз. Она отметила: если ухудшение слуха является симптомом заболевания, то проблема заключается не в патологии органа слуха, а в способности мозга обрабатывать поступающую информацию.