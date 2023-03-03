Назван неочевидный признак развития деменции Невролог Чердак: ухудшение слуха может быть признаком начинающейся деменции

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Невролог Мария Чердак рассказала «Известиям», что ухудшение слуха может быть признаком развивающейся деменции. Эксперт пояснила, что тугоухость сама по себе повышает риск развития деменции в восемь раз. Она отметила, что в случае, если ухудшение слуха является симптомом заболевания, то проблема заключается не в патологии органа слуха, а в способности мозга обрабатывать поступающую информацию.

Сенсорные дефициты признаны факторами риска ухудшения памяти и развития деменции, наиболее значимым из них является нарушение слуха. Исследования показали, что тугоухость повышает риск развития деменции в восемь раз. Но в то же время ухудшение способности слышать у пожилого человека само по себе может быть симптомом начинающейся деменции, — сказала Чердак.

Она объяснила, что человек может перестать слушать то, что ему неинтересно, либо неприятно, но, например, хорошие новости, он способен услышать даже шепотом. По ее словам, люди с такой патологией часто увеличивают громкость телевизора или радио, чтобы преодолеть непонимание речи, но им это не помогает.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.