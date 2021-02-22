Мясников оценил опасность мутации нового коронавируса

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Мутация вирусов — нормальный процесс. SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, не является исключением, считает российский врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, изменения в структуре SARS-CoV-2 продолжатся.

Мутации происходят постоянно, но чтобы им закрепиться, надо пройти тот самый «естественный отбор». Вирус по определению должен эволюционировать так, чтобы быстрее распространяться и становиться менее агрессивным. <...> Современные вакцины пока покрывают все эти мутации (антитела нейтрализуют белковый «шип» вируса целиком, а не отдельные его компоненты, часто подвергающиеся мутациям), — написал медик в своём Telegram-канале.

Накануне Мясников опубликовал своеобразное поздравление ко Дню защитника Отечества. Он показал, как закаляется купанием в сугробах. На видео эксперт в одних плавках выходит из дома на заснеженный двор и, не скрывая удовольствия, обтирается снегом. Медик также призвал подписчиков следовать его примеру для укрепления иммунитета.

До этого он рассказал, почему людям из групп риска по коронавирусу необходимо сделать прививки. По его словам, официальная статистика смертности не учитывает пациентов, перенёсших COVID-19 в лёгкой форме или бессимптомно. В связи с этим реальные данные по летальным исходам на порядок ниже и сосредоточены в группе людей старше 70 лет и хронических больных.

Ранее главврач московской городской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников прокомментировал сообщение о том, что на юге России птичьим гриппом заразились люди. По его словам, это говорит о том, что вирус преодолел межвидовой барьер, писал NEWS.ru.