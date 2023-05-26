Мясников назвал людей, которым нужно с осторожностью есть зелень Врач Мясников призвал людей с мочекаменной болезнью с осторожностью есть зелень

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Врач и телеведущий Александр Мясников призвал на канале «Россия 1» две группы людей с осторожностью есть зелень. По его словам, зелень не стоит употреблять тем, кто принимает кроверазжижающие препараты и людям с мочекаменной болезнью.

Он объяснил, что кинза, шпинат, петрушка и другая зелень содержат витамин K, который может нейтрализовать действие кроверазжижающих препаратов, и в результате они не будут эффективными. Он добавил, что продукты с витамином K могут способствовать камнеобразованию у пациентов с таким диагнозом.

Если вы не на варфарине и если у вас нет мочекаменной болезни, ешьте на здоровье, — заключил телеведущий.

Ранее Мясников рассказал, что употребление в пищу большого количества белого риса может привести к ожирению и диабету. Он пояснил, что из-за отсутствия оболочки этот вид риса способствует повышению сахара в крови, это вызывает резистентность к инсулину и приводит к развитию указанных заболеваний.

Он добавил, что употребление в пищу «правильного», низкокалорийного риса позволит довольно быстро похудеть. Доктор также указал, что любой рис лучше готовить al dente, не давая ему развариться в кашу.