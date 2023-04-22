Мясников назвал продукт, повышающий риск развития диабета Мясников: употребление белого риса может привести к ожирению и диабету

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Употребление в пищу белого риса может привести к ожирению и диабету, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Он пояснил, что из-за отсутствия оболочки этот вид риса способствует повышению сахара в крови, это вызывает резистентность к инсулину и приводит к развитию указанных заболеваний.

Мясников порекомендовал отдавать предпочтение бурому или красному рису, отметив, что последний способствует снижению холестерина и предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний. Однако злоупотреблять им не следует, поскольку это может привести к мышечной слабости.

Доктор также указал, что любой рис лучше готовить al dente, не давая ему развариться в кашу.

Чем больше мы развариваем, разрушается структура зерна и выше гликемический индекс. Начинает подскакивать сахар крови, — пояснил Мясников.

Он добавил, что употребление в пищу «правильного», низкокалорийного риса позволит довольно быстро похудеть. При этом врач посоветовал не прибегать к рисовой монодиете, поскольку это может навредить здоровью.

Ранее Мясников рассказал, что худеть в преддверии пляжного сезона резко нельзя. Он пояснил, что аппетит и энергообмен регулируются определенными гормонами и, если лишний вес у человека давно, гормональная система считает его нормальным. При резком голодании организм снизит энергообмен и повысит аппетит, поэтому сбрасывать вес нужно по чуть-чуть.