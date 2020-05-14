Мясников: «Через месяц мы вернёмся к нормальной жизни»

https://static.news.ru/photo/661b3826-95f8-11ea-8809-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне через месяц смогут вернуться к нормальной жизни. Такое мнение высказал главврач Городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников.

У человека есть хорошее свойство — всё плохое забывать. Через месяц мы вернёмся к нормальной жизни. В июле уже, наверное, будем ездить, гулять, — заявил эксперт в интервью RTVI.

По его словам, новое заболевание станет неотъемлемой частью человеческой жизни. COVID-19 никуда не уйдёт, поэтому людям придётся научиться с ним сосуществовать.

На сегодняшний день в России зафиксировано 252 245 случаев заражения COVID-19 на территории 85 регионов страны, 2305 пациентов скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора считают, что человек, перенёсший COVID-19, может оставаться бессимптомным носителем вируса.