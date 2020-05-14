Мясников: «Через месяц мы вернёмся к нормальной жизни»

Россияне через месяц смогут вернуться к нормальной жизни. Такое мнение высказал главврач Городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников.
У человека есть хорошее свойство — всё плохое забывать. Через месяц мы вернёмся к нормальной жизни. В июле уже, наверное, будем ездить, гулять, —
заявилэксперт в интервью RTVI.
По его словам, новое заболевание станет неотъемлемой частью человеческой жизни. COVID-19 никуда не уйдёт, поэтому людям придётся научиться с ним сосуществовать.
На сегодняшний день в России зафиксировано 252 245 случаев заражения COVID-19 на территории 85 регионов страны, 2305 пациентов скончались.
Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора считают, что человек, перенёсший COVID-19, может оставаться бессимптомным носителем вируса.
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