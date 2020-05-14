Роспотребнадзор: переболевший может оставаться носителем COVID-19

https://static.news.ru/photo/06d55c80-95d4-11ea-a1c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора считают, что человек, перенёсший COVID-19, может оставаться бессимптомным носителем вируса.

Человек, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий симптомов, в течение некоторого времени может оказаться бессимптомным носителем, — говорится в сообщении ведомства.

COVID-19 может оставаться в организме ещё 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов. В ведомстве подчеркнули, что длительность течения новой болезни зависит от количества патогена, проникшего в организм, и от иммунитета.

Ранее NEWS.ru писал, что до середины лета заметных подвижек в создании вакцины от коронавируса не будет. Об этом заявила главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что вакцина не появится до второй волны распространения коронавируса. Скачок заболевания может произойти, когда население полностью расслабится. Масштабы вспышки будут зависеть от реакции системы здравоохранения, отметила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.