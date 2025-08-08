Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мягче, чем отбивные: куриные стейки в кляре, которые сведут с ума

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриное мясо — по-прежнему лидер в рационе многих: оно диетическое, доступное и универсальное. Но даже обычную грудку можно превратить в сочное и хрустящее блюдо всего за 15 минут.

Рассказываем, как приготовить куриные стейки в кляре с лимоном и крахмалом, которые не уступят ресторанным.

Что понадобится

  • Куриная грудка — 600 г
  • Лимон — ½ шт.
  • Сода — ½ ч. л.
  • Соль и специи — по вкусу
  • Крахмал картофельный — 2 ст. л.
  • Мука — для панировки
  • Постное масло — для жарки

Как готовить

1. Подготовьте мясо.
Промойте куриную грудку, удалите пленки. Нарежьте на порционные стейки средней толщины.

2. Сделайте маринад.
Смешайте соль, специи и соду. Именно сода сделает мясо особенно мягким — не пропускайте этот шаг.

3. Добавьте кислоту.
Сбрызните каждый кусочек соком половины лимона. Он усилит вкус и ускорит размягчение волокон.

4. Дайте настояться.
Оставьте стейки мариноваться на 15–20 минут. Затем вмешайте крахмал — он создаст защитную пленку, благодаря которой мясо будет снаружи хрустящим, а внутри — сочным.

5. Панировка и жарка.
Обваляйте каждый кусочек в муке и обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.

Как подавать

Лучше всего стейки сочетаются с легким овощным гарниром или картофелем. А если подать их с соусом на основе сметаны и зелени — будет особенно вкусно.

