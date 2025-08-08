Мягче, чем отбивные: куриные стейки в кляре, которые сведут с ума

Куриное мясо — по-прежнему лидер в рационе многих: оно диетическое, доступное и универсальное. Но даже обычную грудку можно превратить в сочное и хрустящее блюдо всего за 15 минут.

Рассказываем, как приготовить куриные стейки в кляре с лимоном и крахмалом, которые не уступят ресторанным.

Что понадобится

Куриная грудка — 600 г

Лимон — ½ шт.

Сода — ½ ч. л.

Соль и специи — по вкусу

Крахмал картофельный — 2 ст. л.

Мука — для панировки

Постное масло — для жарки

Как готовить

1. Подготовьте мясо.

Промойте куриную грудку, удалите пленки. Нарежьте на порционные стейки средней толщины.

2. Сделайте маринад.

Смешайте соль, специи и соду. Именно сода сделает мясо особенно мягким — не пропускайте этот шаг.

3. Добавьте кислоту.

Сбрызните каждый кусочек соком половины лимона. Он усилит вкус и ускорит размягчение волокон.

4. Дайте настояться.

Оставьте стейки мариноваться на 15–20 минут. Затем вмешайте крахмал — он создаст защитную пленку, благодаря которой мясо будет снаружи хрустящим, а внутри — сочным.

5. Панировка и жарка.

Обваляйте каждый кусочек в муке и обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.

Как подавать

Лучше всего стейки сочетаются с легким овощным гарниром или картофелем. А если подать их с соусом на основе сметаны и зелени — будет особенно вкусно.

