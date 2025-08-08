Салат, который просят на каждый праздник, — рыбный «Любимчик» навсегда

Если ищете не банальный, а действительно вкусный рыбный салат — попробуйте рецепт «Любимчика». Благодаря копченой треске он получается пикантным, ароматным и очень сытным.
Готовится просто, а результат точно войдёт в ваш список фаворитов. Особенно хорош для праздничного стола — но и в обычный день съедается до последней ложки.
Что понадобится
- Треска горячего копчения — 300 г
- Куриные яйца — 4 шт.
- Картофель — 3 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Свежие огурцы — 2 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Майонез — по вкусу
- Горчица — по вкусу
Как готовить:
1. Подготовьте ингредиенты.
Картофель и яйца отварите до готовности. Дайте остыть, очистите и нарежьте кубиками. Огурцы и сыр натрите на крупной тёрке.
2. Разберите рыбу.
С трески снимите кожу, удалите кости. Филе разберите руками — не нужно мельчить, кусочки должны ощущаться в салате.
3. Уберите горечь из лука.
Лук очистите, мелко нарежьте и ошпарьте кипятком. Это сделает его мягче и приятнее на вкус.
4. Заправьте.
Смешайте майонез с горчицей — соус получится насыщенным и слегка острым. Заправьте салат, перемешайте и, при необходимости, досолите.
Подача:
Салат вкусен и сразу после приготовления, и после настаивания в холодильнике. Отлично подойдёт для подачи в порционных кольцах или просто в глубокой миске.
