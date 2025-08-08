Салат, который просят на каждый праздник, — рыбный «Любимчик» навсегда

Если ищете не банальный, а действительно вкусный рыбный салат — попробуйте рецепт «Любимчика». Благодаря копченой треске он получается пикантным, ароматным и очень сытным.

Готовится просто, а результат точно войдёт в ваш список фаворитов. Особенно хорош для праздничного стола — но и в обычный день съедается до последней ложки.

Что понадобится

Треска горячего копчения — 300 г

Куриные яйца — 4 шт.

Картофель — 3 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Свежие огурцы — 2 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Майонез — по вкусу

Горчица — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовьте ингредиенты.

Картофель и яйца отварите до готовности. Дайте остыть, очистите и нарежьте кубиками. Огурцы и сыр натрите на крупной тёрке.

2. Разберите рыбу.

С трески снимите кожу, удалите кости. Филе разберите руками — не нужно мельчить, кусочки должны ощущаться в салате.

3. Уберите горечь из лука.

Лук очистите, мелко нарежьте и ошпарьте кипятком. Это сделает его мягче и приятнее на вкус.

4. Заправьте.

Смешайте майонез с горчицей — соус получится насыщенным и слегка острым. Заправьте салат, перемешайте и, при необходимости, досолите.

Подача:

Салат вкусен и сразу после приготовления, и после настаивания в холодильнике. Отлично подойдёт для подачи в порционных кольцах или просто в глубокой миске.

