08 августа 2025 в 18:22

Салат, который просят на каждый праздник, — рыбный «Любимчик» навсегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ищете не банальный, а действительно вкусный рыбный салат — попробуйте рецепт «Любимчика». Благодаря копченой треске он получается пикантным, ароматным и очень сытным.

Готовится просто, а результат точно войдёт в ваш список фаворитов. Особенно хорош для праздничного стола — но и в обычный день съедается до последней ложки.

Что понадобится

  • Треска горячего копчения — 300 г
  • Куриные яйца — 4 шт.
  • Картофель — 3 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Свежие огурцы — 2 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Майонез — по вкусу
  • Горчица — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовьте ингредиенты.
Картофель и яйца отварите до готовности. Дайте остыть, очистите и нарежьте кубиками. Огурцы и сыр натрите на крупной тёрке.

2. Разберите рыбу.
С трески снимите кожу, удалите кости. Филе разберите руками — не нужно мельчить, кусочки должны ощущаться в салате.

3. Уберите горечь из лука.
Лук очистите, мелко нарежьте и ошпарьте кипятком. Это сделает его мягче и приятнее на вкус.

4. Заправьте.
Смешайте майонез с горчицей — соус получится насыщенным и слегка острым. Заправьте салат, перемешайте и, при необходимости, досолите.

Подача:

Салат вкусен и сразу после приготовления, и после настаивания в холодильнике. Отлично подойдёт для подачи в порционных кольцах или просто в глубокой миске.

Тушеное филе индейки в сметанном соусе — простое, быстрое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит к любому гарниру. Нежное, сочное мясо и ароматная подливка понравятся всей семье, а готовится оно за считаные минуты.

рецепты
еда
кулинария
блюда
