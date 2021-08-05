«Мы должны адаптироваться»: в ЦИК назнали спорной идею перенести выборы

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала спорной идею о переносе выборов в Госдуму. Она заявила, что необходимо адаптироваться к ситуации с коронавирусом, передаёт РИА Новости.

Я считаю, что заявления некоторых о том, что давайте отложим выборы, они, мягко говоря, спорные, поскольку насколько вероятно, что к декабрю или через полгода ситуация с пандемией будет улучшаться? — сказала она.

По её словам, никто не может прогнозировать развитие пандемии. Она считает, что страна не может остановить социальные, общественно-политические, спортивные или культурные процессы, которые связаны с функционированием общества и государства.

Мы должны адаптироваться. И мы полагаем, что оптимальный вариант, который мы нашли, чтобы адаптироваться в этой ситуации, чтобы обеспечить основной приоритет, — безопасность наших людей. И исходя из этого основного приоритета, и исходя из принципа, что выборы должны быть максимально легитимными, перестроили свою деятельность, — добавила она.

5 августа Партия Роста обратилась в ЦИК с просьбой рассмотреть вопрос о переносе сентябрьских выборов в Госдуму на декабрь. Просьба связана с коронавирусной ситуацией. Выборы в ГД назначены на сентябрь текущего года.