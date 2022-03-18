«Мы без этого были счастливы, и они проживут. Теперь все будут равны»

Санкции и уход западных компаний негативно отразятся на экономике РФ. По данным Цента макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в 2022 году безработица в России вырастет до 7–8%, инфляция разгонится до 20%, а спад ВВП ожидается на уровне 8%. В оценке текущей ситуации российские граждане разделились на два лагеря. Первые — обеспокоены предстоящим спадом в экономике и не хотят отказываться от привычных благ. Другие настроены позитивно. Они надеются, что кризис поможет ликвидировать пропасть между богатыми и бедными и установить социальное равенство. NEWS.ru выслушал такие мнения и спросил у экспертов, уменьшится ли разрыв между социальными группами и кому из них больше придётся менять образ жизни.

Пока не все россияне осознают последствия санкций для экономики страны. Как рассказал NEWS.ru научный руководитель центра изучения общественного мнения Левада-Центр (признан Минюстом иностранным агентом), социолог Лев Гудков, считают текущую ситуацию катастрофической в первую очередь жители крупных городов. Многие из них сейчас находятся в панике: они экстренно снимают вклады, скупают товары. Дальнейшее будущее им представляется неопределённым. В сёлах и небольших городах люди настроены спокойней. Они пока не ощущают последствий санкций и продолжают вести привычную жизнь.

До провинции это докатится очень нескоро. Там гораздо более бедная и депрессивная среда. Люди меньше зависят от иностранных санкций. Они не пользуются иностранными товарами и никуда не ездят. Для них это — нечто виртуальное пока. Лев Гудков научный руководитель Левада-Центра научный руководитель Левада-Центра

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гудков добавил, что многих бедных жителей маленьких городов, напротив, радует тот факт, что обеспеченные люди обеднеют. Для них по-прежнему привлекательна идея уравниловки, когда уровень жизни у большинства примерно одинаковый. Чаще подобным образом рассуждают люди старшего поколения (от 50 лет), которые были недовольны распадом Союза и перестройкой. Они расценивают происходящее как шанс вернуть былые времена.

Из исследования сервиса сквозной аналитики, колтрекинга и управления рекламой Calltouch также следует, что не все россияне осознают влияния санкций на экономическое положение страны и их жизнь. Около 65 процентов сообщили, что в ближайшее время незначительно уменьшат расходы или не будут сокращать их вообще. Урежут траты только 31% опрошенных, а ещё — 9% планируют тратить ещё больше. В основном те, кто планирует сокращать расходы, сэкономят на путешествиях, походах в рестораны, развлечениях, технике, одежде или обуви, доставке еды и напитков навынос.

NEWS.ru опросил нескольких людей, которые настроены позитивно по отношению к текущей экономической ситуации. Они рассказали, почему санкции и изоляция могут, по их мнению, стать точкой роста для экономики России.

Алёна Воробьёва, Мытищи. Писатель

Мы живём сейчас в уникальное время — время глобальной трансформации, которая и нам нужна в первую очередь. Нужна, чтобы мы начали ценить то, что у нас есть. Чтобы поняли, ценность — это люди, а не вещи. У части молодёжи сегодня ориентир сбился: они убиваются и истерят из-за блокировки Instagram, но не умеют сопереживать человеческому горю. В моде мальчики в юбках и с накрашенными ногтями, но не настоящая мужская работа и армия.

unsplash.com

Глупость, вседозволенность и распущенность принято у многих называть свободой. Да не свобода это, а деградация... Пора провести переоценку ценностей. Россия — это про душу, про совесть, честь, справедливость и достоинство. Запад таких слов-то не знает... Поэтому да, я полностью поддерживаю спецоперацию. Я горжусь нашей армией и народом, который снова восстал против фашизма.

Кроме того, если бы спецоперацию не начали, в ближайшее время у России под боком появилась серьёзная опасность и вполне возможно, что бомбить бы стали уже нас. Это игра на опережение в том числе. Сейчас мы гораздо сильнее, и страной руководит человек талантливый, человек, который любит Россию. Да, нашу экономику зацепит. Однако у большинства населения страны никаких долларов и евро нет. Уходят бренды и «Макдоналдс»? Флаг им в руки и пусть дверь за собой закроют.

Цены растут, чего скрывать. Но опять же, часть проблем мы создаём себе сами. Спрос рождает предложение. Зачем сейчас некоторые тоннами выгребают продукты из магазинов? После таких другие начинают паниковать из-за пустых полок (потому что магазины не всегда успевают вовремя заполнять, а не потому что товаров нет) и тоже закупаются «впрок». Очень недобросовестные дельцы этим пользуются и взвинчивают цены. Ибо знают, что купят за любые деньги. То есть мы вредим сами себе.

Давайте дадим экономике адаптироваться к новым условиям. Да, кому-то придётся суши есть реже, кому-то отдыхать на Родине, кому-то носить одежду попроще. Это не страшно. Страшно за тех, у кого и так доход крошечный, и за тех, кто без работы остаётся. Вот им действительно может быть туго. Многих спасают огороды. В любом случае я абсолютно уверена, что государство справится. Сейчас не 90-е — экономика гораздо сильнее, команда руководителей ответственная и патриотичная. Выдержим. Самим только тоже надо помочь стране.

Виктор Перов, районный посёлок Линево, Новосибирская область. Разнорабочий

Многие рестораны и магазины ушли из России, я слышал. Спокойно к этому отношусь. Я туда не ходил. На российской экономике это не отразится. Уже же по телевизору объявили, что придумали противодействие. Хотите уходить — пожалуйста, но весь бизнес останется у нас, чтобы сохранить рабочие места. Всё будет работать, только под другими названиями.

unsplash.com

То, что доллары на территории России запретили покупать, это вообще правильная была мера. У нас всё идёт кувырком, потому что мы привязаны к доллару. Сталин отказался от этой долларовой иглы и поднял экономику после войны на считанные годы. Та же Англия поднимала её до 50-х годов. В СССР цены начали снижаться потому, что мы не зависели от доллара. Россия должна иметь свою национальную валюту, которая не зависит от доллара. И будет такой же крепкой.

То, что цены в магазинах сильно взлетят или дефолт будет, я не верю. Я думаю, что правительство этого не допустит. Оно контролирует этот момент. Надеюсь, что благодаря этой ситуации люди изменят отношение к жизни. Перестанут кичиться роскошью, деньгами. Я вот был в Европе, там никто не старается показать своё богатство. Все живут как-то средне. Я считаю, что нам к этому нужно стремиться. Мы так и жили в советское время, пора к этому вернуться.

Валентина Ивановна, пенсионерка из Ленинградской области, не выходит из дома по состоянию здоровья

Я поддерживаю, ещё как поддерживаю действия российских властей. Я возмущаюсь, что некоторые наши россияне ещё выступают против. Они что, не видят, как восемь лет убивали народ Донецкой и Луганской республик. Нельзя было это терпеть. Молодёжь выступает, она недовольна. Им за рубеж надо, им телефоны дорогие, одежду. На мой взгляд, это продажные люди (в оригинале — другое грубое слово). Мы без этого жили и были счастливы, и они проживут. Теперь все будут равны.

Санкции — это ужасно, вот они этими санкциями хотят Россию на колени поставить. Вон с Белоруссией что сделали с санкциями. Это их козырь, санкции эти, уже сколько лет душат Россию. Но справимся и станем ещё сильней!

Сергей Белый, музыкант

Выросло поколение, которым нужно всё здесь и сейчас. Хочу айфон — получи. Хочу машину — получи. Все хотят жить сегодняшним днём и никто не хочет думать о завтрашнем... о детях... и поколениях. Сейчас происходит исторический момент, к сожалению, сопряжённый с человеческими жертвами, но история России всегда была тесно связана с горечью утрат и ликованием побед. Надо потерпеть, мы как всегда победим.

Инфляция — наказание для бедных

На первый взгляд кажется, что из нашей жизни уходят блага, которыми пользовались в основном обеспеченные люди — это импортная техника, путешествия, хорошие автомобили. Такие товары скоро или совсем исчезнут, или станут запредельно дорогими, сообщил в беседе с NEWS.ru президент Ассоциации независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), кандидат экономических наук Олег Буклемишев. На самом деле это только вершина айсберга.

Рушатся все возможные технологические цепочки, которые обслуживают люди на менее квалифицированных, более рутинных и традиционных местах работы. Страдают рабочие места, которые в этой экономике существовали. Это спровоцирует всплеск безработицы. Олег Буклемишев директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ

Артём Соболев/NEWS.ru

Эксперт убеждён — самые бедные люди в первую очередь пострадают от экономического кризиса. Инфляция всегда «рубит» доходы наиболее беднейших слоёв населения. Они увидят, что их вчерашних доходов уже не хватает даже на элементарное потребление. Люди среднего класса же всё равно будут закрывать базовые потребности. Поэтому расслоение в обществе останется. Всё равно люди победнее будут завидовать тем, кто побогаче.

Это как в старом анекдоте. Бабушка спрашивает: «Что кричат эти люди на улицах?» — «Они кричат, чтобы не было богатых». «Странно, — говорит бабушка, выглядывая в окно. — А мой прадед хотел, чтобы не было бедных». Как бы не получились так, что мы опять вместо уничтожения бедности начнём истреблять богатых, — рассуждает эксперт.

Любой экономический кризис в первую очередь ударяет по бедным людям. Есть даже такая пословица: пока богатый сохнет, бедный сдохнет, сообщил NEWS.ru историк, публицист Павел Пряников. Средний класс скорее пострадает в «ментальном плане», ему придётся отказаться от части «экономики впечатлений». Пойдут под сокращение походы к психотерапевту, на йогу, какие-то курсы, подписки на сериалы, благотворительность. А вот бедным придётся экономить на еде, одежде.

Пряников приводит статистику, предоставленную ему представителями торговых сетей. Около 50% населения России относится к категории бедных. У них после обязательных трат (еда, проезд, коммунальные услуги) оставалось в среднем около трёх тысяч на человека. Эти деньги они откладывали на отдых, ремонт, покупку какой-то техники. Грядущий кризис «отнимет» и эти деньги. Средств будет хватать только на необходимые траты. Таким образом, ни о какой социальной справедливости не может идти речь. Раньше эти люди завидовали дорогим телефонам, а сейчас — качественной еде и нормальной одежде. Чтобы достигнуть социального равенства, необходимо повышать доходы бедных, а не отбирать у богатых.