Певца SHAMAN проверяют на пропаганду ЛГБТ «Осторожно, новости»: МВД проверяет SHAMAN на пропаганду ЛГБТ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что певца SHAMAN (Ярослав Дронов) проверяет МВД. По данным канала, артиста подозревают в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и оскорблении чувств верующих.

Как пишет «Осторожно, новости», с просьбой провести проверку SHAMAN обратился активист Ян Коробков. По информации канала, мужчина увидел в клипе на песню «Я русский» пропаганду ЛГБТ, так как певец появляется в кадре с подкрашенными глазами.

В кадре Дронов Я. Ю. поет следующие строки: «Я русский!» Таким образом, создает образ русского человека как гомосексуала, который порочит многомиллионную национальность самой большой страны в мире, на которую тлетворно влияет западная культура, где разрешены однополые браки и сексуальные акты, — цитирует канал текст заявления.

По данным «Осторожно, новости», Коробков также увидел в клипе оскорбление чувств верующих, поскольку в кадре, где звучат колокола, появляется адресная строка с аббревиатурой FAP (на английском сленге — мастурбация). Канал пишет, что Коробков при просмотре видео испытал «моральный стыд». При этом активист в беседе с «Осторожно, новости» сказал, что его обращение является «пост-ироничным». Однако, отметил канал, по закону МВД обязано отреагировать и провести проверку.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в аппарат президента России с письмом, в котором попросил изучить возможность внести изменения в указ «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации». В частности, политик попросил акцентировать внимание на лишение звания народного артиста РФ за пропаганду ЛГБТ, педофилии и нацистской атрибутики, а также за дискредитацию ВС РФ.