Стало известно, за что могут отнять звание у народных артистов Слуцкий предложил лишать звания народных артистов за моральные проступки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в аппарат президента России с письмом, в котором попросил изучить возможность внести изменения в указ «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации». В частности, политик попросил акцентировать внимание на лишение звания народного артиста РФ за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), педофилии и нацистской атрибутики. Текст письма есть в распоряжении NEWS.ru.

Деятели культуры, удостоенные высшего почетного звания, являются публичными лицами, в связи с чем должны иметь повышенную социальную и моральную ответственность перед обществом, не говоря о недопустимости совершения ими проступков, которые хоть и не имеют состава уголовного преступления, но не должны быть совместимы с их статусом, — говорится в письме.

В список недопустимых поступков также вошли призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ и дискредитация ВС России. Сейчас награжденный деятель культуры может быть лишен государственной награды только по вступившему в силу приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста РФ за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По мнению общественника, образ артиста на мероприятии не соответствовал регалиям. Он напомнил, что на мероприятии была замечена пропаганда ЛГБТ.