https://static.news.ru/photo/4f0bcc9a-bf4d-11e9-97fc-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Штатная численность миграционных подразделений МВД может быть увеличена после наплыва желающих получить российское гражданство. Об этом сообщила руководитель Главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова.
Предпринимаются меры по увеличению штатной численности, — цитирует Казакову ТАСС.
Как писал News.ru, в конце июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий увеличение размера государственной пошлины за выдачу вида на жительство. Она поднимется с 3500 до 5000 рублей.