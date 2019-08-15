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Свыше трети пассажиров лайнера А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Жуковском, отказались от дальнейшего полёта в Симферополь.

В настоящее время списки тех, кто готов продолжать полёт, уточняются. После этого пассажиров отвезут в аэропорт Домодедово. Об этом ТАСС рассказал источник в авиационных службах. На борту экстренно севшего самолёта...