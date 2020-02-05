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Новые трёхзначные коды регионов на автомобильных номерах могут применяться в долгосрочной перспективе, если вообще будут использоваться. Об этом заявили в МВД России.

З февраля в ведомстве предложили для некоторых кодов регионов установить трёхзначное значение, причём первой цифрой может быть любая от одного до девяти. В настоящий момент трехзначный код региона на автомобильных номерах должен начинаться с единицы или семерки.

Представители Екатеринбургской епархии возмутились перспективой установки на автомобили номеров с кодом 666, поскольку в регионе действуют коды 66 и 96. Секретарь Епархиального совета игумен Вениамин Райников заявил , что прежде, чем «выходить с какими-то инициативами, нужно включать голову и советоваться, как указано в Священном Писании». В христианстве 666 является «числом зверя» и используется в качестве элемента сатанинской атрибутики.

Ранее NEWS.ru писал, что в России увеличилась на 10% стоимость автомобилей в 2019 году. В среднем, чтобы купить новый легковой автомобиль нужно потратить чуть больше полутора миллионов рублей.