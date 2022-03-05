МВД предупредило о незаконности публичных акций, намеченных на 6 марта

МВД России сообщило о том, что в Интернете распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий, которые должны пройти в ряде регионов России. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, которую цитирует ТАСС, проведение таких акций незаконно, а за участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

Попытки проведения акций <...>будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности, — сказала она.

Ранее московская прокуратура сообщила о распространении в Интернете информации с призывом к участию в публичном мероприятии в центре столицы 5 марта. Как отмечается на сайте ведомства, акция не согласована с властями, призывающим прийти на неё вынесены предостережения.

Следственный комитет также напомнил о том, что участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет, а их организация — до 15 лет. В случае вовлечения несовершеннолетнего в совершение незаконных действий с использованием сети Интернет предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы. Молодёжь и студентов учебных заведений просят не поддаваться на провокации и не следовать призывам к участию в несогласованных акциях в социальных сетях.