https://static.news.ru/photo/cd833a54-4459-11ea-9132-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России предложило освободить медработников от уголовной ответственности за неумышленную утрату наркосодержащих препаратов. Ведомство опубликовало законопроект 31 января.

Предлагается исключить избыточное уголовное преследование лиц, <...> когда такая утрата не связана с умышленным выведением [препаратов] в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты, — отмечено в документе.

По информации ТАСС, полиция разработала законопроект по поручению президента Владимира Путина после встречи с жителями Светлогорска в октябре 2019 года.

Сегодня за потерю наркопрепаратов наказывают штрафом до 120 тысяч рублей или обязательными работами.

Как писал NEWS.ru, 29 января президент Владимир Путин помиловал осуждённую за провоз наркотиков в транзитном багаже израильтянку Нааму Иссахар.