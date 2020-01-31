МВД России предложило освободить медработников от уголовной ответственности за неумышленную утрату наркосодержащих препаратов. Ведомство опубликовало законопроект 31 января.
Предлагается исключить избыточное уголовное преследование лиц, <...> когда такая утрата не связана с умышленным выведением [препаратов] в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты, — отмечено в документе.
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Сегодня за потерю наркопрепаратов наказывают штрафом до 120 тысяч рублей или обязательными работами.
Как писал NEWS.ru, 29 января президент Владимир Путин помиловал осуждённую за провоз наркотиков в транзитном багаже израильтянку Нааму Иссахар.
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