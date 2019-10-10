https://static.news.ru/photo/45805462-eb61-11e9-ab81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство внутренних дел России предложило штрафовать на 1,5-2 тысячи рублей родителей, чьих детей застали за курением.

О том, что для родителей курящих детей могут ввести наказание, свидетельствует протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября, опубликованный на сайте МВД России.

Документ подписан главой ведомства Владимиром Колокольцевым. В нём постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен «инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении данной нормы в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП)». Новая редакция КоАП вступит в силу с 2021 года.

Ранее News.ru писал, что заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин поддержал идею о наказании для родителей за курение детей.По его словам, в отношении взрослых нужно применять административное предупреждение и в случае неэффективности такой меры возможно и штрафование.

Он отметил, что ребёнок в силу сниженной критичности не способен правильно понимать свои действия. Он представляет собой продукт семьи и влияния этого микросоциума. И в случае если в семье принято курить, ребёнок некритично оценивает подобное поведение и подражает взрослым.