МВД пояснило, по какой статье отвечают нарушители самоизоляции

https://static.news.ru/photo/8fa596a2-9803-11ea-9ca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В МВД рассказали, что нарушители самоизоляции привлекаются по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ). Статья предусматривает ответственность за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации (ЧС) или угрозе её возникновения.

Согласно статье, граждане обязаны выполнять определённые требования и соблюдать правила поведения, в том числе введённые региональными властями, сообщает ТАСС.

Невыполнение этих требований, включая запреты посещения общественных мест, проведения массовых мероприятий, въезда на определённые территории, поездок на личном и общественном транспорте, покидание жилища <...> расцениваются как нарушение правил, влекущее административную ответственность, — процитировали сообщение пресс-службы ведомства в ТАСС.

Нарушителю самоизоляции, если он без специального разрешения находится вне дома, грозит штраф до 30 тысяч рублей. Если человек повторно нарушит режим самоизоляции, то второй штраф может составить до 50 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Чили задержала 744 нарушителя самоизоляции в городе Сантьяго. За первый день введения карантинного режима удалось проверить документы у 15 тысяч жителей города. Отмечается, что режим карантина был введён в столице и её окрестностях 15 мая 2020 года.