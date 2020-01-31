https://static.news.ru/photo/df25f608-4449-11ea-9727-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России изучит и примет к сведению замечания по штрафам за нарушения правил дорожного движения, предусмотренным проектом нового Кодекса об административных правонарушениях.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. МВД пообещало изучить и обобщить замечания и предложения по новому КоАП, «поступающие в ходе общественного обсуждения», и использовать их при доработке Кодекса. В ведомстве подчеркнули, что при подготовке проекта предложения выдвигались исходя из собранных за последние пять лет данных о правонарушениях в области дорожного движения и о количестве ДТП. Инициативы по усилению ответственности за ряд нарушений принимались на основе этих данных.

Как писал NEWS.ru, новая редакция КоАП предполагает значительное увеличение дорожных штрафов, минимальный размер которых составит 3 тысячи рублей. Отказ от медицинского освидетельствования обойдётся водителям в 40 тысяч рублей. В Госдуме РФ пообещали, что размеры взысканий будут скорректированы во время рассмотрения проекта во втором чтении. Представивший проект КоАП Минюст заявил, что часть изменений была введена по инициативе МВД.