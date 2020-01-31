Министерство внутренних дел России изучит и примет к сведению замечания по штрафам за нарушения правил дорожного движения, предусмотренным проектом нового Кодекса об административных правонарушениях.
Об этом ТАСС
Как писал NEWS.ru, новая редакция КоАП предполагает значительное увеличение дорожных штрафов, минимальный размер которых составит 3 тысячи рублей. Отказ от медицинского освидетельствования обойдётся водителям в 40 тысяч рублей. В Госдуме РФ пообещали, что размеры взысканий будут скорректированы во время рассмотрения проекта во втором чтении. Представивший проект КоАП Минюст заявил, что часть изменений была введена по инициативе МВД.
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