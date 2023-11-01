МВД опубликовало кадры обыска задержанного за наркотики спортсмена Бугаева

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Алексей Бугаев

Управление МВД России по Краснодарскому краю опубликовало кадры с обыском бывшего футболиста Алексея Бугаева, задержанного с партией наркотиков. На кадрах, размещенных в Telegram-канале ведомства, видно, как сотрудники полиции достают из кармана толстовки спортсмена сверток. Экспертиза подтвердила, что в нем содержались наркотические вещества.

По заключению экспертизы, в пакете оказалось почти 500 г производного N-метилэфедрона, — уточнила заместитель начальника краевой пресс-службы полиции Юлия Самсончик.

В ходе допроса Бугаев признался, что он забрал партию наркотиков из тайника. По словам бывшего футболиста, он планировал сбыть их в Сочи, где гостит у родственников. В отношении Алексея Бугаева было возбуждено уголовное дело.

О задержании Александра Бугаева стало известно утром 1 ноября. Сообщалось, что спортсмена задержали в Краснодаре с 500 граммами мефедрона. Ему грозит тюремный срок вплоть до пожизненного. Адвокат бывшего футболиста сборной России Екатерина Макличенко отрицает, что Бугаев имел при себе наркотические вещества. По ее словам, она намерена подвергнуть тщательному анализу все материалы, полученные в ходе оперативно-разыскной деятельности.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.