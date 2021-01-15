МВД опровергло запрет на ведомственную медпомощь для ветеранов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/954819d2-5823-11eb-b233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что информация о запрете лечения в больницах министерства для ветеранов ведомства с COVID-19 не соответствует действительности.

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на москвичку — ветерана МВД, сообщили, что с конца прошлого года бывшим сотрудникам ведомства стали отказывать в медобслуживании в министерских больницах. Соответствующее распоряжение якобы подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

Министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции РФ Владимиром Александровичем Колокольцевым такого решения не принималось, — сообщила ТАСС Волк.

Она добавила, что героиня материалов СМИ была госпитализирована в день обращения, 14 января. Ведомство, однако, проверит информацию о проблемах с доступом к медпомощи у ветеранов в Калуге и Кургане.

Мэр Москвы Сергей Собянин 11 января рассказал, что врачи столицы очень продуктивно поработали в ходе прививочной кампании в праздники, передавал NEWS.ru. Медики провели вакцинацию в домах ветеранов и таким образом защитили от риска заражения COVID-19 наиболее уязвимую группу населения, отметил городской глава.