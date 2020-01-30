https://static.news.ru/photo/c488e03c-4320-11ea-a5a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В МВД рассказали о местах, откуда чаще всего воруют автомобили. По данным полиции, большая часть подобных преступлений происходит возле жилых домов и крупных торговых центров.

В основном данные преступления совершаются в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий, а днём — у торговых центров, — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В полиции уточнили, что похитители чаще всего выбирают для угона машины японского, корейского и российского производства. Только в 2019 году в стране украли 20 тысяч автомобилей.

Ранее МВД перечислило самые распространённые способы угона авто, которыми пользуются злоумышленники. Это взлом замков дверей и зажигания с помощью проворотов, разбитие бокового стекла для проникновения в салон и использования проворота или дубликата ключа зажигания, писал NEWS.ru.