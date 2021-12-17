МВД назначило дополнительную дату приёма граждан в регионах из-за сбоя

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Telegram погасил все свои штрафы в России на общую сумму в 15 млн рублей, исполнения от компании добились российские судебные приставы, сообщил «Интерфакс». По сведениям банка данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на сегодняшний день исполнительных производств в отношении мессенджера Telegram нет.

Ранее специалисты службы приставов вели в отношении мессенджера шесть дел, основанием послужили решения столичного Таганского суда о принудительном взыскании штрафов в общей сумме в 15 млн рублей за отказ удалить...