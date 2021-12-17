МВД назначило дополнительную дату приёма граждан в регионах из-за сбоя
Ксения Голуб
Ксения Голуб
17:13, 18 декабря 2021
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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В связи со сбоем, который произошёл в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, в ведомстве принесли извинения всем гражданам, которые не смогли пройти необходимые процедуры. На данный момент производятся работы по устранению неполадок, сообщили в Госавтоинспекции, пишет ТАСС. После этого сотрудники службы во всех регионах 19 декабря проведут приём граждан в регистрационно-экзаменационных отделах.
Будет обеспечена возможность использования платёжных документов, оплаченных со скидкой 30%, гражданам, записавшимся на прием 18 декабря, в последующие дни. Решения о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации транспортных средств будут приниматься с учетом возникшей технической проблемы, — добавили в МВД.
В министерстве отметили, что подобные сбои единичные.
При их выявлении специалисты ведомства незамедлительно их устраняют, принимая необходимые меры реагирования, — подчеркнули в пресс-центре.
Ранее сообщалось, что из-за неполадок региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание госуслуг, связанных с регистрацией автомобилей, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.