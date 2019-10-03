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Данил Шипицин
МВД хочет увеличить штатную численность органов внутренних дел
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Сбербанк не зафиксировал повышенной активности финансовых мошенников после утечки данных кредитных карт клиентов.
Представитель кредитной организации сообщил об этом ТАСС. Банк, однако, не исключает усиление внутренних систем защиты от мошенничества в связи с утечкой. По словам представителя учреждения, выплата компенсаций гражданам, чьи данные...