МВД анонсировало новый закон о миграции

В 2024 году в России может вступить в силу новый закон о миграции, который затронет вопросы, связанные с въездом, пребыванием и трудовой деятельностью мигрантов, и повлечет отмену ряда нынешних актов. Об этом РИА Новости заявил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.

Так, Адзинов отметил, что в МВД намерены ввести единый документ, который заменит все документы, оформляемые для иностранцев, а из всех видов въезда останется два основных: визовый и безвизовый. Кроме того, в законе предполагается уточнить правила оказания медицинской помощи мигрантам в рамках ОМС и получения медицинских виз.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблема нехватки рабочих-мигрантов затрагивает многие сегменты российской экономики и правительство озабочено этим вопросом. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин не давал особых распоряжений по миграционному вопросу, однако меры в отношении нелегально пребывающих на территории страны рабочих должны приниматься на постоянной основе.