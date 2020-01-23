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Музыкант и блогер Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru без оптимизма высказался о новом правительстве. С его точки зрения, министрам не удастся «свернуть горы».

У всех людей одно и то ожидание — новое правительство будет лучше старого. Но разве 20 лет назад не было таких же точно надежд? Разве наш президент тогда, 20 лет назад, обещал, что всё будет разваливаться и деградировать? Он точно также обещал, что всё будет улучшаться, и точно с таким же выражением лица назначал новых людей. А те в свою очередь обещали, придя в правительство, горы свернуть. А на самом деле только развалили нашу экономику. И сейчас — пообещают и не сделают. В одну секунду нашу страну не переделать, — считает он.

Музыкант отметил, что ему как экономисту по образованию очевидно, что «никакое новое правительство ничего не сможет изменить» без принятия конкретных мер. К ним Лоза причисляет введение закона о земле и закона о защите вкладов.

Без закона о земле невозможно простимулировать предпринимательство. Схематично: никто не станет строить завод, зная, что не сможет купить землю под этим заводом. А земля у нас до сих пор не продаётся. Сейчас, чтобы стать владельцем участка земли, надо пройти 48 инстанций и накормить сотню чиновников. И чиновничий аппарат не допустит принятия такого закона, не отдаст свою кормушку, — уверен музыкант.

Он напомнил об экономическом чуде Китая. По словам Лозы, его причиной стало принятие закона о защите банковских вкладов. Наше правительство от этого вопроса давным-давно устранилось, считает музыкант.

Ранее NEWS.ru публиковал мнения публичных лиц в отношении нового кабмина.