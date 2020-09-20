Мужчины объяснили, какие качества ценят в полных женщинах

https://static.news.ru/photo/59bdce04-fbba-11ea-94cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: LANTYUKHOV SERGEY/NEWS.ru

Турецкое издание Milliyet провело опрос и выяснило, почему мужчины выбирают полных женщин.

Как сообщили опрошенные, полные женщины часто хорошо готовят и любят обниматься. Мужчины отметили, что пышных женщин приятнее обнимать. Также респонденты заметили в полных женщинах весёлый нрав, оптимизм, игривость и разговорчивость, сообщает Lenta.ru.

Кроме того, мужчины воспринимают полных женщин более здоровыми, жизнелюбивыми и уверенными в себе. По словам опрошенных, пышные женщины чаще стараются помочь супругам и оказывают поддержку.

Как писал NEWS.ru ранее, cотрудник фитнес-центра в Нижнем Новгороде опубликовал в Instagram снимок с полной женщиной, которая занималась на беговой дорожке, и сопроводил его оскорбительным комментарием. Руководство центра извинилось за сотрудника и сообщило, что тренер уже уволен.