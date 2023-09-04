Мужчинам рассказали, как спасти голову от облысения с помощью кепки Трихолог Галлямова: ношение кепки защитит кожу головы от заболеваний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ношение кепки защитит кожу головы мужчин от заболеваний, которые могут привести к потере волос, рассказала «Газете.Ru» врач-трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. По ее словам, если мужчина уже потерял волосы, то кепка все равно принесет пользу — она защитит лысину от агрессивного воздействия солнечных лучей.

Если у мужчины еще достаточное количество волос и он не носит кепку, и очень часто бывает на открытом воздухе, неношение кепки тоже чревато выпадением волос, потому что солнечные лучи могут вызвать различные заболевания, которые сопровождаются выпадением волос. Поэтому ношение кепки — это очень даже полезно на улице, — пояснила специалист.

Трихолог посоветовала почаще стирать кепку, чтобы не спровоцировать возникновения инфекции и как результат появления высыпаний на лбу.

Врач-дерматолог Ольга Саперова ранее предупредила, что облысение может быть следствием стресса и нехватки различных витаминов и минералов в организме. Она рассказала, что частыми причинами выпадения волос могут стать генетическая предрасположенность, нарушение гормонального баланса и применение некоторых лекарственных препаратов. При этом, по ее словам, окрашивание волос не может привести к облысению.