Супруг заявил на жену из-за фото их сына с полуголым мужчиной Москвич заявил в полицию на жену за пропаганду ЛГБТ из-за фото ребенка с костюмированной вечеринки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Москвы заявил на жену в полицию из-за того, что она позволила сфотографировать их ребенка рядом с мужчиной в костюме стриптизера, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». 45-летний москвич усмотрел в этом пропаганду ЛГБТ.

Как сообщает канал, инцидент произошел в Краснодарском крае. Женщина с сыном поехала на Красную Поляну. Позже она разместила в соцсетях фотоотчет с отдыха: они с сыном попали на костюмированную вечеринку, где среди Бэтмена и динозавров оказался мужчина в костюме полицейского-стриптизера, с которым и сфотографировался ребенок.

По мнению супруга, жена выбрала для совместного с ребенком отдыха клуб с ЛГБТ-атмосферой. Москвич просит полицию проверить женщину на пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор запустил систему на основе искусственного интеллекта «Окулус», способную находить запрещенный контент на фото или видео, включая экстремизм, пропаганду ЛГБТ и порнографию. Тестирование системы прошло в декабре 2022 года, а в январе 2023 началась интеграция с другими инструментами мониторинга.