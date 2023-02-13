Искусственный интеллект поможет Роскомнадзору найти порно и пропаганду ЛГБТ Роскомнадзор ввел в действие систему поиска порно и пропаганды ЛГБТ по видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор (РКН) запустил систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) «Окулус», способную находить запрещенный контент на фото или видео, включая экстремизм, пропаганду ЛГБТ и порнографию. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель подведомственного РКН Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ). Он отметил, что тестирование системы прошло в декабре 2022 года, а в январе 2023 началась интеграция с другими инструментами мониторинга.

Информационная система «Окулус» уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме: выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах, — сказал представитель ГРЧЦ.

По его словам, система позволяет распознавать изображения и символы, противоправные сцены и действия. Также она анализирует текст в фото- и видеоматериалах, автоматически определяя экстремистскую тематику, призывы к незаконным мероприятиям, пропаганду ЛГБТ и многое другое.

Собеседник издания рассказал, что до внедрения системы «Окулус» работники ГРЧЦ чаще всего проводили анализ запрещенного контента вручную, обрабатывая более 200 фото и видео в день.

Систему планируется усовершенствовать к 2025 году, туда могут добавить новые типы и классы нарушений, а также функции определения поз людей и их действия.



Ранее издание Vice сообщило, что портал OnlyFans, специализирующийся на контенте для взрослых, закрыл доступ к своей платформе для россиян. При попытке зайти на сайт появляется ошибка HTTP 403 Forbidden, означающая, что доступ к интернет-странице запрещен.

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