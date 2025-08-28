День знаний — 2025
28 августа 2025

Муж сыт, дети довольны: сытные круассаны на завтрак за считаные минуты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сытные круассаны — это хрустящие снаружи и нежные внутри булочки с ароматной начинкой, которые покорят и детей, и взрослых. Их вкус — это идеальный баланс теста и сочной начинки, будь то сыр, ветчина или сладкий джем.

Для приготовления возьмите 500 г готового слоеного теста, раскатайте его и нарежьте на треугольники. На широкую часть каждого треугольника положите начинку по вкусу: тертый сыр с ветчиной, творог с зеленью или шоколадную пасту с бананами. Аккуратно сверните круассаны, начиная с широкого края, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до румяности.

Подавайте горячими — хрустящие, ароматные и такие сытные круассаны станут любимым завтраком для всей семьи! Они хороши тем, что готовятся за считаные минуты и каждый может выбрать свою начинку. С таким завтраком муж сыт, а дети довольны.

Ранее стало известно, как приготовить пышные булочки с творогом на замену приевшимся сырникам.

