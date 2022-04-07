Мурашко: тяжесть заболевания не дала спасти жизнь Жириновскому

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Суд в Екатеринбурге назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману штраф в качестве наказания по третьему административному протоколу о дискредитации Вооружённых сил России, сообщает «Интерфакс». Размер взыскания составляет 50 тысяч рублей, по двум другим административным протоколам о дискредитации ВС РФ Ройзману также назначили по 50 тысяч рублей в качестве штрафа. Таким образом, по трём протоколам бывшему мэру Екатеринбурга придётся выплатить 150 тысяч рублей.

Признать Ройзмана виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, — сказала судья. В ходе заседания суд отклонил несколько заявленных...