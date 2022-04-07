Мурашко: тяжесть заболевания не дала спасти жизнь Жириновскому
Александр Чеков
Александр Чеков
17:27, 07 апреля 2022
Владимир ЖириновскийФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Тяжесть заболевания и особенности его течения не позволили спасти жизнь лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, добавив, что за жизнь политика медики боролись два месяца, передаёт РИА Новости.
На протяжении двух месяцев мы боролись за его жизнь, это коллектив ведущих врачей страны. Тяжесть заболевания, особенности течения, к сожалению, не позволили добиться успехов, — сказал Мурашко.
По его словам, поражение лёгких и особенности развития осложнений не дали возможности вывести политика из тяжёлого состояния.
Лидер ЛДПР скончался на 76-м году жизни после тяжёлого течения коронавируса. Политики, звёзды и коллеги выразили соболезнования родственникам и близким Жириновского. Президент России Владимир Путин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов почтили его память.