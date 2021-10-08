Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в России остаётся крайне напряжённой и продолжает ухудшаться. Под наблюдением медиков в РФ находятся более 1,038 млн пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остаётся просто крайне напряжённой и пока эскалируется, — сказал он.

Мурашко также рекомендовал пройти углублённую диспансеризацию всем, кто переболел коронавирусом. По его словам, после лечения у пациентов может наблюдаться токсическое поражение печени.

В России зафиксирован новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за последние 24 часа от COVID-19 погибли 936 человек. Днём ранее за сутки умерли 924 заболевших. Больше всего летальных исходов в Москве (71 случай), Петербурге (61 случай), Свердловской области (46 случаев) и Нижегородской области (34 случая). Всего, по данным на 8 октября, за сутки было выявлено 27 246 новых случаев инфицирования коронавирусом в 85 регионах.

Ранее врач-терапевт, гендиректор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа объяснила высокую смертность от COVID-19 в России. По её словам, к таким показателям привёл преждевременный отказ россиян от соблюдения необходимых в условиях пандемии мер безопасности.