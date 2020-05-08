Мурашко призвал не считать выход на плато успокаивающим фактором

https://static.news.ru/photo/408ed48c-9116-11ea-ab2b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не ориентироваться на понятие «плато», говоря о распространении коронавируса в России. По его словам, этот термин не должен быть сопряжён с улучшением текущей ситуации с заболеваемостью.

Такое ощущение, что это какое-то успокаивающее [слово]. Не нужно на это слово «плато» так активно ориентироваться, — приводит его слова ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мурашко сообщил, что в России свободна одна треть коечного фонда для приёма заражённых коронавирусом. По словам министра, более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 подключены к ИВЛ.

По данным на утро 8 мая, в России за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса. Общее число инфицированных достигло 187 859. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За последние сутки скончались 98 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала распространения коронавируса в России зафиксировано 1723 летальных исхода.