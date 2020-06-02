Мурашко пообещал возврат к прежней жизни после появления лекарства от COVID

https://static.news.ru/photo/daaf7dbe-a4a3-11ea-84bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жизнь вернётся в привычное всем русло только после того, как появится лекарство от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Наши взгляды направлены на поиск фармацевтического компонента для управления ситуацией. Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, мы однозначно вернёмся в наше привычное русло, — цитирует его РИА Новости.

Ранее Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. В числе 50 человек, согласившихся участвовать в апробации препарата, оказались пять женщин.

После 3 июня в специальном учреждении при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ они пройдут углублённое медицинское обследование и начнут готовиться к эксперименту, писал NEWS.ru.