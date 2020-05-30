Мурашко: первичное звено здравоохранения нужно модернизировать

https://static.news.ru/photo/ab3185a8-a270-11ea-9e38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Амбулаторно-поликлинические подразделения будут модернизированы с учётом новых вызовов, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Нас впереди ждёт модернизация первичного звена здравоохранения. Это амбулаторно-поликлинические подразделения, — отметил глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, подразделения должны быть приспособлены так, чтобы поток обращающихся в медицинские организации был чётко распределён. Минздрав уже выработал некоторые решения, которые впоследствии могут применяться для модернизации первичного звена.

Ранее глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль заявил, что российскую систему здравоохранения оптимизируют. Она будет соответствовать Конституции, которая гарантирует людям качественную и доступную медицинскую помощь.

Как писал NEWS.ru, начало реализации модернизации первичного звена здравоохранения из-за пандемии предлагается перенести на полгода. Об этом говорится в проекте постановления Минздрава. Отмечается, что новый законопроект должен будет скорректировать постановление правительства РФ от 9 октября 2019 года по модернизации первичного звена здравоохранения РФ. Он подготовлен в связи с необходимостью направления бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в период пандемии.