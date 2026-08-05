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05 августа 2026 в 10:35

Мука, картофель и дрожжи — жарю венгерские лепешки лангош: пышные, маслянистые, с чесночным соусом объеденье

Фото: D-NEWS.ru
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Беру муку, картофель и дрожжи — жарю венгерские лангоши: пышные, маслянистые. Это не просто лепешки, а целый гастрономический аттракцион: тесто на картофельном пюре поднимается до невероятной пышности, а жарка во фритюре дает хрустящую золотую корочку. Внутри они остаются мягкими, пористыми, как губка, впитывая чесночное масло и сметану. Готовятся быстро, без сложных техник, а съедаются мгновенно — идеальная уличная еда для домашней вечеринки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 200 г картофельного пюре (из 2-3 картофелин), 20 г свежих дрожжей, 200 мл теплого молока, яйцо, 1 ч. ложка сахара, 1 ч. ложка соли, масло для жарки. Для соуса: 2 зубчика чеснока, 50 г сливочного масла, сметана и зелень. Растворите дрожжи в теплом молоке с сахаром, дайте постоять 10 минут. Смешайте с картофельным пюре, яйцом и солью, добавьте муку, замесите эластичное тесто, оставьте на 1 час. Раскатайте в лепешки, обжарьте в разогретом масле с обеих сторон до золотистости. Подавайте с чесночным соусом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже нажарила лангошей для своих друзей. Даже те, кто не любит картофель в выпечке, уплетали их с чесноком. Кстати, вместо фритюра можно обжарить в глубокой сковороде — масла уйдет меньше. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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