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05 августа 2026 в 05:45

Запах из духовки сведет с ума: готовлю мягкие лепешки на кефире с картофельной начинкой как у бабушки

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-то домашнего и уютного, но нет времени на дрожжевое тесто, меня выручает этот рецепт. Лепешки жарятся на сухой сковороде, надуваются пузырями, становятся румяными снаружи и мягкими внутри, а картофельная начинка делает их полноценным блюдом.

Ингредиенты

Мука — 500 г, кефир — 250 мл, яйцо, сода — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., картофель — 4 шт., лук — 1 шт., укроп — пучок, сливочное масло — 30 г, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала отвариваю картофель с лавровым листом до готовности, разминаю в пюре и смешиваю с обжаренным на сливочном масле луком и рубленым укропом. Тем временем замешиваю тесто из кефира, яйца, соли, сахара, соды и муки — оно получается мягким и эластичным, совсем не липнет к рукам. Делю тесто на 6–8 кусочков, раскатываю каждый в лепешку, в центр выкладываю начинку и защипываю края, как на вареники, затем снова аккуратно раскатываю. Жарю на сухой раскаленной сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистых подпалин. Готовые лепешки смазываю сливочным маслом и складываю стопкой, чтобы они стали еще мягче. Подаю горячими со сметаной или просто так — нежное тесто и ароматная картофельная начинка творят чудеса.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Меня удивило, что лепешки на сухой сковороде получаются с хрустящей корочкой, будто их пекли в тандыре, — ни капли масла, а румянец просто золотой. Начинка осталась сочной и нежной, хотя я боялся, что картошка пересушится без масла при жарке. Подаю их теперь вместо хлеба к супу — разрезаю пополам, и дети макают эти кармашки прямо в бульон.

Проверено редакцией
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