«Можно прекратить спам?!»: Мизулина ответила Стасу Ай Как Просто Екатерина Мизулина попросила блогера Стаса Ай Как Просто прекратить спамить

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила блогера Стаса Ай Как Просто прекратить присылать спам. В своем Telegram-канале она заверила его, что отреагировала еще накануне — на что именно, не уточняется. По словам общественной деятельницы, полиция занимается вопросом, но каким конкретно — тоже не ясно.

Стас Ай Как Просто! Можно, пожалуйста, прекратить спам?! Вчера еще отреагировала. Полиция занимается, — написала Мизулина.

Сам Стас сообщение в свой адрес не комментировал.

До этого популярный YouTube-блогер с миллионной аудиторией и, как он утверждает, владелец крупного даркнет-маркетплейса профессор Мориарти прислал Мизулиной букет цветов. Букет Екатерина отправила в мусорку и заявила, что от врагов России цветов не принимает.

В мае российская певица Инстасамка (Дарья Зотеева) встретилась с главой Лиги безопасного Интернета и обсудила с ней свое творчество. В ходе беседы Зотеева пообещала сократить в своих песнях количество нецензурных слов и поменьше упоминать о наркотиках.